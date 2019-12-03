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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

Турнир в ПФЛ реформируют: будет 4 или 3 группы

14:05
Возможный вариант реформирования второго дивизиона. Фото "СЭ" Возможный вариант реформирования второго дивизиона. Фото "СЭ"
Возможный вариант реформирования второго дивизиона. Фото "СЭ"

В ПФЛ проходит внеочередное общее собрание, на котором рассматривается вопрос реформирования структуры соревнований.

Предлагается вместо 5 групп сделать либо а) вариант с 4 группами, б) вариант с 3 группами. Соответственно, победители групп будут переходить в ФНЛ.

Возможный вариант реформирования второго дивизиона. Фото "СЭ"
Возможный вариант реформирования второго дивизиона. Фото «СЭ»
Возможный вариант реформирования второго дивизиона. Фото "СЭ"
Возможный вариант реформирования второго дивизиона. Фото «СЭ»

Переформатирование структуры лиги приведет к увеличению расходов на выездные матчи, особенно для команд восточной части страны — до 14 миллионов рублей. Команды с Востока будут играть с командами центральной части страны.

Приведенные примеры вызвали возражения ряда представителей клубов ПФЛ. Один из представителей заявил о том, что «при переходе на систему осень-весна были обещаны дворцы, а их нет до сих пор». Обсуждение продолжается. (Сергей Егоров)

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