Турнир в ПФЛ реформируют: будет 4 или 3 группы

В ПФЛ проходит внеочередное общее собрание, на котором рассматривается вопрос реформирования структуры соревнований.

Предлагается вместо 5 групп сделать либо а) вариант с 4 группами, б) вариант с 3 группами. Соответственно, победители групп будут переходить в ФНЛ.

Возможный вариант реформирования второго дивизиона. Фото «СЭ»

Возможный вариант реформирования второго дивизиона. Фото «СЭ»

Переформатирование структуры лиги приведет к увеличению расходов на выездные матчи, особенно для команд восточной части страны — до 14 миллионов рублей. Команды с Востока будут играть с командами центральной части страны.

Приведенные примеры вызвали возражения ряда представителей клубов ПФЛ. Один из представителей заявил о том, что «при переходе на систему осень-весна были обещаны дворцы, а их нет до сих пор». Обсуждение продолжается. (Сергей Егоров)