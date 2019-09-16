Триллер в ПФЛ: 4:3 из 1:3, победный гол на 93-й минуте

«Челябинск» обыграл «Урал-2» в матче 10-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Урал-Приволжье» — 4:3. Екатеринбуржцы за пять минут до конца основного времени вели со счетом 3:1. Однако гости сравняли счет, а на третьей добавленной минуте вырвали победу.

Челябинцы вышли в таблице на второе место. Их отставание от лидирующего «КАМАЗа» составляет 5 очков.

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Олимп — ПФЛ

Группа «Урал-Приволжье»

10-й тур

«Урал-2» (Екатеринбург) — «Челябинск» — 3:4 (1:1)

Голы: Беляков, 28 (0:1). Магомадов, 38 (1:1). Юсупов, 68 (2:1). Насыров, 73 (3:1). Роганов, 85 (3:2). Лямзин, 90 (3:3). Коркин, 90+3 (3:4).

Трансляция матча доступна на официальном YouTube-канале «Урала».