"Торпедо" вышло в ФНЛ

"Торпедо" с разгромным счетом обыграло "Сатурн" в матче 25-го тура Олимп-ПФЛ (4:1). Московский клуб расположился на первом месте в турнирной таблице группы "Центр" и досрочно вышел в Олимп-ФНЛ.

В других матчах "Калуга" победила "Химки-М" (1:0), "Рязань" уступила брянскому "Динамо" (0:1), "Сокол" проиграл "Металлургу" (1:2), "Строгино" разгромило "Зоркий" (4:0), "Салют" и "Ротор-2" сыграли вничью (1:1), "Квант" обыграл "Химик" (3:0).

Олимп - ПФЛ

Группа "Центр"

25-й тур

"Калуга" - "Химки-М" (Химки) - 1:0 (1:0)

Гол: Семин, 37.

Удаление: Массуренко (Химки-М), 76.

Судья: Костевич (Рыльск).

26 мая. Калуга. Стадион "Спутник".

"Рязань" - "Динамо" (Брянск) - 0:1 (0:0)

Гол: Сорокин, 73.

Судья: Матюнин (Москва).

26 мая. Рязань. Стадион "Олимпиец (Спартак)".

"Сокол" (Саратов) - "Металлург" (Липецк) - 1:2 (1:1)

Голы: Овчинников, 27 (0:1). Дворников, 40 (1:1). Иванников, 88 - с пенальти (1:2).

Судья: Буланов (Саранск).

26 мая. Саратов. Стадион "Локомотив".

"Торпедо" (Москва) - "Сатурн" (Раменское) - 4:1 (3:1)

Голы: Садыхов, 2 (1:0). Садыхов, 4 - с пенальти (2:0). Феофилактов, 32 - в свои ворота (3:0). Доронин, 35 (3:1). Елисеев, 67 (4:1).

Судья: Шевченко (Калининград).

26 мая. Москва. Стадион ""Торпедо" им. Э. А. Стрельцова".

"Строгино" (Москва) - "Зоркий" (Красногорск) - 4:0 (2:0)

Голы: Устинов, 15 (1:0). Устинов, 44 (2:0). Погорелов, 63 (3:0). Турсунов, 90 (4:0).

Судья: Карпов (Петрозаводск).

26 мая. Москва. Стадион "Янтарь".

"Салют" (Белгород) - "Ротор-2" (Волгоград) - 1:1 (0:1)

Голы: Щербаков, 45 (0:1). Мироненко, 82 (1:1).

Судья: Юданов (Москва).

26 мая. Белгород. Стадион "Энергомаш".

"Квант" (Обнинск) - "Химик" (Новомосковск) - 3:0 (1:0)

Голы: Захаров, 36 (1:0). Белов, 66 (2:0). Гуров, 88 (3:0).

Судья: Матвеев (Иваново).

26 мая. Обнинск. Стадион "Труд".

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