"Торпедо" разгромило "Химки-М", "Сатурн" обыграл "Строгино"

Московское "Торпедо" с разгромным счетом обыграло "Химки-М" в матче 26-го тура Олимп-ПФЛ (4:1). Москвичи набрали 65 очков и досрочно стали победителями группы "Центр" - в следующем сезоне они сыграют в Олимп-ФНЛ.

В других матчах "Калуга" и "Химик" сыграли вничью (0:0), "Сатурн" обыграл "Строгино" (3:2), "Ротор-2" уступил "Рязани" (1:2), брянское "Динамо" проиграло "Соколу" (0:1), "Металлург" разгромил "Квант" (5:1).

Олимп - ПФЛ

Группа "Центр"

26-й тур

"Калуга" - "Химик" (Новомосковск) - 0:0

Судья: Мирошниченко (Санкт-Петербург).

2 июня. Калуга. Стадион "Спутник".

"Химки-М" (Химки) - "Торпедо" (Москва) - 1:4 (1:0)

Голы: Джикия, 44 - с пенальти (1:0). Сергеев, 59 (1:1). Сергеев, 76 (1:2). Сергеев, 80 (1:3). Сергеев, 90+3 (1:4).

Судья: Матвеев (Иваново).

2 июня. Химки. Стадион "Новые Химки".

"Сатурн" (Раменское) - "Строгино" (Москва) - 3:2 (2:2)

Голы: Костюков, 5 (0:1). Костюков, 9 (0:2). Широков, 11 (1:2). Новак, 43 - в свои ворота (2:2). Альшанский, 46 (3:2).

Судья: Федотов (Великий Новгород).

2 июня. Раменское. Стадион "Сатурн".

"Ротор-2" (Волгоград) - "Рязань" - 1:2 (0:1)

Голы: Маричев, 22 (0:1). Чабанов, 57 (1:1). Журавлев, 77 (1:2).

Судья: Колтунов (Ростов-на-Дону).

2 июня. Волгоград. Стадион "Нефтяник".

"Динамо" (Брянск) - "Сокол" (Саратов) - 0:1 (0:1)

Гол: Дворников, 28.

Судья: Вертков (Москва).

2 июня. Брянск. Стадион "Динамо".

"Металлург" (Липецк) - "Квант" (Обнинск) - 5:1 (3:0)

Голы: Иванников, 4 (1:0). Овчинников, 25 - с пенальти (2:0). Чернышов, 38 (3:0). Иванников, 56 (4:0). Гуров, 70 (4:1). Белоусов, 79 (5:1).

Судья: Качанов (Орел).

2 июня. Липецк. Стадион "Металлург".

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