"Торпедо" оторвалось от "Сокола" на 4 очка за два тура до конца сезона

"Торпедо" обыграло "Зоркий" в матче 24-го тура Олимп-ПФЛ в группе "Центр" - 2:1. Ближайший преследователь столичного клуба "Сокол" уступил "Химику". "Торпедо" опережает саратовцев на 4 очка за два тура до конца сезона.

Первенство России

Олимп - ПФЛ

Группа "Центр"

24-й тур

"Зоркий" (Красногорск) - "Торпедо" (Москва) - 1:2 (0:2)

Голы: Сергеев, 28 (0:1). Садыхов, 41 - с пенальти (0:2). Леньо, 65 (1:2).

"Ротор-2" (Волгоград) - "Строгино" (Москва) - 2:1 (1:1)

Голы: Марков, 23 (0:1). Лаврищев, 45+1 (1:1). Лаврищев, 75 (2:1).

"Динамо" (Брянск) - "Салют" (Белгород) - 3:1 (1:0)

Голы: Вдовиченко, 16 (1:0). Тонких, 49 (1:1). Сорокин, 71 - с пенальти (2:1). Чхапелия, 89 (3:1).

"Металлург" (Липецк) - "Рязань" - 0:0

"Химик" (Новомосковск) - "Сокол" (Саратов) - 2:1 (1:0)

Голы: Павлов, 33 - с пенальти (1:0). Мистулов, 59 (2:0). Дудиков, 80 (2:1).