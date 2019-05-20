"Текстильщик" сыграл вничью с "Псковом-747". "Казанка" отстает на 3 очка

"Текстильщик" сыграл вничью с "Псковом-747" в матче 24-го тура группы "Запад" Олимп-ПФЛ - 0:0. Клуб из Иваново за два тура до конца сезона лидирует в таблице с 49 очками, на 3 очка отстает "Локомотив-Казанка". Железнодорожники получат в следующем туре автоматическую победу над "Днепром", который снялся с турнира.
Первенство турнира
Олимп - ПФЛ
Группа "Запад"
24-й тур
"Текстильщик" (Иваново) - "Псков-747" (Псков) - 0:0
"Чертаново-2" (Москва) - "Луки-Энергия" (Великие Луки) - 1:2 (1:1)
Голы: Сагиров, 31 (0:1). Молодняков, 44 (1:1). Алексеев, 57 (1:2).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2018-2019/west/
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