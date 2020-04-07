Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

Суд арестовал активы бывших владельцев «Кубани»

7 апреля 2020, 22:03
Олег Мкртчан. Фото Life
Олег Мкртчан. Фото Life
Теги:

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону в деле о банкротстве «Кубани» наложил арест на активы его бывших руководителей, включая бывшего основного владельца Олега Мкртчана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда. Общая сумма арестованных активов — в пределах 1,5 миллиарда рублей.

Апелляционный суд согласился с доводами конкурсного кредитора «Ростовской управляющей компании» о том, что руководство клуба не предпринимало мер по предотвращению банкротства и совершало подозрительные сделки, приводившие к потере активов. Суд также установил, что с 2014 года «Кубань» перестала исполнять обязанность по уплате налогов. ФНС поддержала ходатайство о принятии обеспечительных мер.

«Кубань» по окончании сезона-2017/18 была ликвидирована. На его базе был создан «Урожай». По словам гендиректора «Урожая» Станислава Лысенко, в ближайшее время клуб будет переименован в «Кубань».

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200407/1569715604.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир