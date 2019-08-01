"Строгино" обыграло "Калугу"

Состоялись матчи первенства России Олимп - ПФЛ в зоне "Центр".
Первенство России
Олимп - ПФЛ
Группа "Центр"
3-й тур
"Зоркий" (Красногорск) - "Сатурн" (Раменское) - 1:3 (1:0)
Голы: Кашаев, 12 (1:0). Радостев, 54 (1:1). Коробов, 69 (1:2). Исайкин, 87 (1:3).
"Сокол" (Саратов) - "Арарат" (Москва) - 3:0 (3:0)
Голы: Пасько, 2 (1:0). Молодцов, 13 (2:0). Романенко, 45 (3:0).
"Строгино" (Москва) - "Калуга" - 2:1 (1:0)
Голы: Марков, 2 (1:0). Маскаев, 47 (1:1). Погорелов, 90+2 (2:1).
"Ротор-2" (Волгоград) - "Салют" (Белгород) - 0:3 (0:2)
Голы: Молтенинов, 5 - с пенальти (0:1). Агеев, 29 (0:2). Чунихин, 51 (0:3).
"Химик" (Новомосковск) - "Металлург" (Липецк) - 0:0
Удаление: Овчинников (Металлург Лп), 24.
"Квант" (Обнинск) - "Динамо" (Брянск) - 0:2 (0:0)
Голы: Крючков, 82 (0:1). Сорокин, 85 (0:2).
"Химки-М" (Химки) - "Рязань" - 0:2 (0:2)
Голы: Мещеряков, 21 (0:1). Мещеряков, 31 (0:2).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/center/