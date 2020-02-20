Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

Станислав Черчесов-младший стал футболистом «Олимпа»

20 февраля 2020, 19:32

25-летний Станислав Черчесов-младший продолжит карьеру в составе «Олимпа», сообщает официальный сайт клуба.

Ранее он выступал за австрийский «Ваккер-2», молодежные команды пермского «Амкара» и московского «Динамо» и новороссийский «Черноморец». Последним клубом Черчесова-младшего была калининградская «Балтика» из ФНЛ, в составе которой голкипер провел полтора года.

Дополнительная информация:

https://www.fc-olimp.com/post/stanislav_cherchesov_v_olimpe

Олимп - ПФЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир