Станислав Черчесов-младший стал футболистом «Олимпа»

25-летний Станислав Черчесов-младший продолжит карьеру в составе «Олимпа», сообщает официальный сайт клуба.

Ранее он выступал за австрийский «Ваккер-2», молодежные команды пермского «Амкара» и московского «Динамо» и новороссийский «Черноморец». Последним клубом Черчесова-младшего была калининградская «Балтика» из ФНЛ, в составе которой голкипер провел полтора года.