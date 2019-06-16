Сборная группы "Запад" – победитель Кубка ПФЛ "Переправа"

В решающем матче турнира ПФЛ "Переправа" "Запад" обыграл сборную России (U-20) со счетом 2:1.

Выдержав натиск национальной команды, представители ПФЛ воспользовались своими шансами и забили два гола на 49-й и 73-й минутах. В самом конце второго тайма сборная России отыграла один мяч, но на большее ее уже не хватило.

Запад – Россия U-20 – 2:1 (0:0)

Запад: 16. Ребров, 18. Масальский, 12. Тарасов, 4. Меркотан (6. Хохлов, 64), 15. Каракоз, 5. Ботака-Иобома, 11. Кузин, 14. Ежов, 8. Рябоконь (3. Корольков, 89), 9. Дмитрюк (17. Каптилов, 71), 13. Киреев (2. Ушатов, 85).

Россия U-20: 12. Гойло, 2. Каккоев, 3. Скроботов, 5. Горшков, 6. Лелюхин, 9. Игнатов (8. Махатадзе, 46), 11. Лесовой, 14. Маслов, 17. Капленко, 18. Прудников (24. Долгов, 46), 20. Киселев (21. Рыбчинский, 46).

Голы: Меркотан, 49 (1:0). Киреев, 73 (2:0). Долгов, 90 (2:1).

Предупреждения: Киселев, 35. Тарасов, 64. Хохлов, 86. Каптилов, 90.

Судьи: Холин (Майкоп), Равилов (Саранск), Крюков (Саранск).