«Сатурн» обыграл «Сокол» благодаря дублю Коржа
«Сатурн» обыграл «Сокол» в матче 6-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Центр» — 2:0. Дубль сделал хавбек Константин Корж.
Первенство России
Олимп — ПФЛ
Группа 3 («Центр»)
6-й тур
«Знамя» (Ногинск) — «Квант» (Обнинск) — 1:2 (1:1)
Голы: Абрамов, 19 (0:1). Мамонов, 44 (1:1). Геворкян, 79 (1:2).
«Салют» (Белгород) — «Химик-Арсенал» (Новомосковск) — 0:0
«Металлург» (Липецк) — «Красный» (Смоленск) — 0:0
«Калуга» — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 3:1 (0:0)
Голы: Ахильгов, 74 (1:0). Батраков, 75 (1:1). Яркин, 83 (2:1). Яркин, 86 (3:1).
«Сатурн» (Раменское) — «Сокол» (Саратов) — 2:0 (0:0)
Голы: Корж, 63 — с пенальти (1:0). Корж, 89 (2:0).
«Строгино» (Москва) — «Рязань» — 2:1 (0:1)
Голы: Фасхутдинов, 13 (0:1). Агалаков, 51 (1:1). Алекперов, 90 (2:1).
Удаления: Фасхутдинов (Рязань), 89. Шульга (Строгино), 90+6. Поляков (Рязань), 90+6.
«Факел-М» (Воронеж) — «Химки-М» (Химки) — 3:4 (1:2)
Голы: Шепилов, 3 (1:0). Мишуков, 17 (1:1). Ульянов, 39 (1:2). Калугин, 52 (2:2). Кондратьев, 57 (2:3). Перцев, 61 (3:3). Массуренко, 86 (3:4).
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/center/