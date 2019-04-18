"Сахалин" вырвал победу у барнаульского "Динамо", трижды уступая в счете

"Сахалин" обыграл барнаульское "Динамо" в матче 16-го тура группы "Восток" Олимп-ПФЛ. Барнаульцы трижды вели в счете, но островитяне вырвали победу 4:3 и сохранили лидерство в таблице.

Первенство России

Олимп - ПФЛ

Группа "Восток"

16-й тур

"Сахалин" (Южно-Сахалинск) - "Динамо" (Барнаул) - 4:3 (1:2)

Голы: Хмелевский, 10 (0:1). Большунов, 40 (1:1). Нестеренко, 45 - с пенальти (1:2). Матрахов, 55 - с пенальти (2:2). Липин, 58 (2:3). Маслов, 68 (3:3). Холодилов, 79 (4:3).

Удаление: Гаглоев (С), 36.

"Сибирь-2" (Новосибирск) - "Иртыш" (Омск) - 0:3 (0:1)

Голы: Лешонок, 17 (0:1). Шлеермахер, 72 (0:2). Жустьев, 90 (0:3).

"Чита" - "Зенит" (Иркутск) - 1:1 (1:0)

Голы: Щербаков, 37 (1:0). Толмачев, 89 (1:1).