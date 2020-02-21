РФС утвердил новые правила по лицензированию футбольных клубов второго дивизиона

В пятницу, 21 февраля, в Москве состоялось заседание бюро исполкома РФС. Как информирует официальный сайт союза, на нем были утверждены правила по лицензированию футбольных клубов второго дивизиона в РФ в новой редакции.

На прошлой неделе исполком РФС рассмотрел предложение ПФЛ об уменьшении количества групп (зон) первенства России.

Исполком поручил генеральному секретарю РФС утвердить график лицензирования и финансового контроля указанных клубов, обеспечивающий проведение соответствующего основного лицензирования не позднее 20 апреля 2020 г.

Кроме того, администрациям РФС и ПФЛ было поручено принять меры к максимально возможному скорейшему определению состава участников первенства в целях подготовки календаря и решения в случае необходимости вопроса о возможной финансовой помощи отдельным футбольным клубам в связи с особенностями структуры проведения и календаря.