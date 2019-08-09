"Псков-747" обыграл "Звезду". "Муром" оказался сильнее "Родины"

"Псков-747" одержал победу над "Звездой" (2:1) в матче 4-го тура группы "Запад" Олимп-ПФЛ. В составе хозяев отличился Владислав Павлюченко и Михаил Семищенко​.

Олимп – ПФЛ. Группа "Запад"

4-й тур

"Псков-747" (Псков) – "Звезда" (Санкт-Петербург) – 2:1 (2:0)

Голы: Павлюченко, 5 – с пенальти (1:0). Шишаев, 45+1 (2:0). Семищенко, 66 (2:1).

Судья: Тихонов (Химки).

9 августа. Псков. Стадион "СК 747".

"Родина" (Москва) – "Муром" – 0:2 (0:1)

Голы: Косарев, 31 (0:1). Шабалин, 80 (0:2).

Судья: Харин (Вологда).

9 августа. Москва. Стадион "Янтарь".

"Олимп" (Химки) – "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) – 1:2 (1:0)

Голы: Гонгадзе, 25 (1:0). Погребняк, 50 (1:1). Белов, 83 (1:2).

Удаление: Гояев (Олимп Х), 36.

Судья: Таран (Архангельск).

9 августа. Москва. Стадион "Октябрь".

"Коломна" – "Долгопрудный" – 1:0 (1:0)

Гол: Бурлуцкий, 33.

Удаление: Цыганков (Коломна), 78.

Судья: Мирошниченко (Санкт-Петербург).

9 августа. Коломна. Стадион "Труд".

"Ленинградец" (Санкт-Петербург) – "Локомотив-Казанка" (Москва) – 0:0

Судья: Матвеев (Иваново).

9 августа. Санкт-Петербург. Стадион "Новая Арена".

"Луки-Энергия" (Великие Луки) – "Торпедо" (Владимир) – 1:1 (1:0)

Голы: Решетников, 9 – с пенальти (1:0). Забродин, 81 (1:1).

Судья: Осипов (Смоленск).

9 августа. Великие Луки. Стадион "Экспресс".