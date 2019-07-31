Президент ПФЛ: "Отмена матчей из-за пожаров? Будем решать в дни игр"

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) в данный момент не планирует отменять матчи первенства из-за пожаров в Сибири, сообщил "СЭ" президент лиги Андрей Соколов. Ранее о возможной отмене игр сообщило издание "Чемпионат.com".

Турнир в зоне "Восток" ПФЛ стартует 3 августа матчем "Зенит" Иркутск – "Сахалин". 6 августа в Иркутске должна состояться игра "Зенит" – "Новосибирск". В настоящее время из-за лесных пожаров режим ЧС введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух районах Бурятии и в одном районе Якутии.

- На сегодняшний день в лиге нет никаких официальных документов, подтверждений, в том числе от команд, которые в этих регионах живут, что им не позволяет тренироваться и проводить игры сложившаяся ситуация, - сказал Соколов. - Это в регламенте есть, и такая практика выработана, что матчи могут отменяться или не проводиться при определенных обстоятельствах. Эти обстоятельства могут отсутствовать в день проведения матчей, либо могут внезапно появиться, как форс-мажорная ситуация.

Насколько это (пожары в лесах Сибири. - Прим. "СЭ") затруднит проведение матча, сложно на сегодня оценить, потому что матч будет через три дня. К тому моменту ситуация может улучшиться или ухудшиться. Все будет устанавливаться в день проведения матча.

- На данный момент эта информация неверна?

- Да. (Арман Мкртчян)