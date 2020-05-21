Президент «Алании» внес недостающие 50 миллионов рублей на лечение девочки из Осетии
18:17
Президент «Алании» Владимир Гуриев вместе со своим компаньоном Тамерланом Дзгоевым закрыл сбор средств на лечение Арнеллы Персаевой, сообщается на официальном сайте клуба.
Гуриев внес недостающую сумму — более 50 миллионов рублей. У Арнеллы редкое генетическое заболевание — спинальная мышечная атрофия.
Ранее на лечение девочки пожертвовали многие спортсмены, в том числе форвард «Сочи» Александр Кокорин.
Дополнительная информация:
http://fcalania.com/inner-page/Novostnaya-lenta/Arnella-budet-spasena/
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