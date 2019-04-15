ПФЛ запустила новый сайт

15 апреля начал работу новый сайт Профессиональной футбольной лиги, проводящей ОЛИМП-Первенство России среди команд второго дивизиона.

Одним из главных нововведений стала полная интеграция с системой электронной заявки, уже работающей в лиге: все результаты, статистика, изменения в составах моментально отображаются в соответствующих разделах.

Существенно переработан раздел прямых трансляций матчей: теперь на одной странице автоматически собираются текстовая и видеотрансляции, составы команд, основная статистика и live-таблица соответствующей группы. А текущие результаты матчей доступны онлайн в новом табло в шапке сайта.

Как отмечается в пресс-релизе, запуском нового сайта Профессиональная футбольная лига подчеркивает: футбол во втором дивизионе заслуживает не меньшего внимания, чем в топ-лигах, а в командах ПФЛ выступает много талантливых футболистов, большинство из которых только начинают карьеру и имеют все шансы вырасти в больших мастеров, в том числе уровня сборной страны.