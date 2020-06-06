ПФЛ выплатит каждому клубу 65 тысяч рублей

Профессиональная футбольная лига приняла решение поддержать финансово клубы лиги. Каждый клуб получит выплату в размере 65 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ПФЛ.

Предполагается, что выплата будет единоразовой. Для получения денег клубу нужно будет просто сделать запрос в лигу.

Финансовая помощь клубам ПФЛ. Фото Пресс-служба ПФЛ.

Нынешний розыгрыш Профессиональной футбольной лиги было решено не доигрывать. Турнир завершен досрочно по состоянию на 17 марта, когда было приостановлено проведение матчей.