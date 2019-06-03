ПФЛ возродила турнир "Переправа"

Профессиональная футбольная Лига при поддержке РФС возрождает турнир "Переправа" (также проходил под названием "Надежда"), который дал путевку в большой спорт многим прославленным игрокам.

Турнир пройдет в Саранске с 11 по 15 июня на местном стадионе "Старт". В числе участников – пять молодежных сборных территориальных групп ПФЛ и сборная России U-20.

В Саранск приглашаются все желающие. В специальном видеоролике от ПФЛ Валерий Непомнящий, Станислав Черчесов, Кирилл Панченко и Алан Дзагоев вспоминают свои выступления на этом турнире.