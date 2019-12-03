ПФЛ планирует изменить структуру соревнований, команды могут поделить на четыре группы

3 декабря в Москве под председательством президента Олимп-ПФЛ Андрея Соколова состоялось внеочередное общее собрании членов ассоциации «Профессиональная футбольная Лига».

На заседании была единогласно утверждена программа развития Профессиональной футбольной лиги до 2024 года, содержание которой представил генеральный директор ПФЛ Николай Акелькин. Совету и администрации Лиги поручено осуществлять необходимые мероприятия и принимать решения по ее реализации.

Также единогласно общим собранием была признана необходимость изменения структуры проведения первенства. Приоритетным общее собрание посчитало проект проведения соревнований в четырех группах.

На данный момент команды второго дивизиона поделены на пять зон: «Запад», «Центр», «Юг», «Урал-Приволжье» и «Восток».