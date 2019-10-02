«Новосибирск» одолел «Читу», «Сахалин» победил «Зенит» в ПФЛ

В группе «Восток» чемпионата Олимп-ПФЛ состоялись два матча. «Новосибирск» одолел «Читу» со счетом 1:0, а «Сахалин» победил «Зенит» — 2:0.

Таким образом, «Сахалин» с 17-ю очками поднялся на второе место. Лидировать с отрывом в 9 очков от ближайшего преследователя продолжает «Иртыш».

Олимп — ПФЛ. Группа «Восток»

12-й тур

«Новосибирск» — «Чита» — 1:0 (1:0)

Гол: Беляев, 36 — с пенальти.

Предупреждение: Шадринцев, 16.

Удаление: Шадринцев (Чита), 45+3.

Судья: Сединкин (Омск).

2 октября. Новосибирск. Стадион «Спартак».

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Зенит» (Иркутск) — 2:0 (1:0)

Голы: Аксютенко, 8 (1:0). Изотов, 84 (2:0).

Судья: Цыганок (Владивосток).

2 октября. Южно-Сахалинск. Стадион «Спартак».