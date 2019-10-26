Никита Баженов забил за «Долгопрудный», клуб обошел «Зенит-2» в таблице «Запада»

«Долгопрудный» обыграл «Луки-Энергию» в матче 15-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Запад». Счет открыл бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов.

«Долгопрудный» с 31 очком вышел на чистое второе место в таблице благодаря ничьей «Зенита-2» с владимирским «Торпедо».

На 2 очка больше у лидера таблицы «Велеса», который разгромил питерскую «Звезду».

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа «Запад»

15-й тур

«Звезда» (Санкт-Петербург) — «Велес» (Москва) — 0:3 (0:2)

Голы: Гаракоев, 6 (0:1). Ахильгов, 30 (0:2). Малания, 77 (0:3).

«Зенит-2» (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Владимир) — 1:1 (1:0)

Голы: Богаев, 30 (1:0). Жаров, 80 (1:1).

Удаления: Рукас (З), 15. Гойло (З), 90+5.

«Коломна» — «Муром» — 3:4 (2:1)

Голы: Алаев, 17 (1:0). Суконкин, 24 (2:0). Голуб, 36 (2:1). Киреев, 58 (2:2). Голуб, 62 (2:3). Айрапетян, 83 (2:4). Суконкин, 85 (3:4).

«Родина» (Москва) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — 2:1 (0:1)

Голы: Поканинов, 34 (0:1). Джамилов, 50 (1:1). Филиппов, 82 (2:1).

«Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Долгопрудный» — 0:2 (0:1)

Голы: Баженов, 43 (0:1). Рогов, 62 (0:2).

«Олимп» (Химки) — «Локомотив-Казанка» (Москва) — 1:1 (0:0)

Голы: Демьянов, 59 (0:1). Ершов, 85 (1:1).

«Псков-747» (Псков) — «Ленинградец» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:1)

Голы: Умаров, 34 (0:1). Хлусов, 59 (0:2).