"Нефтехимик" обыграл "Волгу", "Уфа-2" победила "Урал-2"

"Нефтехимик" победил "Волгу" в матче 27-го тура Олимп-ПФЛ (3:1). Клуб из Нижнекамска занял первое место в группе "Урал-Приволжье" и вышел в первый дивизион.

В других матчах КАМАЗ разгромил "Носту" (3:1), "Звезда" обыграла "Сызрань-2003" (5:1), "Лада-Тольятти" проиграла ижевскому "Зениту" (0:3), "Уфа-2" победила "Урал-2" (3:2).

Олимп - ПФЛ

Группа "Урал-Приволжье"

27-й тур

"Волга" (Ульяновск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 1:3 (0:3)

Голы: Уридия, 11 (0:1). Шадрин, 28 (0:2). Макаров, 32 (0:3). Сердюк, 63 (1:3).

4 июня. Ульяновск. Стадион "Труд".

КАМАЗ (Набережные Челны) - "Носта" (Новотроицк) - 4:1 (2:1)

Голы: Караев, 15 (1:0). Юрченко, 22 (1:1). Майрович, 29 (2:1). Газданов, 78 (3:1). Майрович, 82 (4:1).

Удаление: Радченко (Носта), 55.

4 июня. Набережные Челны. Стадион "КАМАЗ".

"Звезда" (Пермь) - "Сызрань-2003" (Сызрань) - 5:1 (3:0)

Голы: Субботин, 24 (1:0). Голдобин, 25 (2:0). Зуев, 34 (3:0). Ситников, 55 (4:0). Субботин, 88 (5:0). Руднев, 90+2 (5:1).

4 июня. Пермь. Стадион "Звезда".

"Лада-Тольятти" (Тольятти) - "Зенит" (Ижевск) - 0:3 (0:2)

Голы: Крючков, 16 (0:1). Касаткин, 36 (0:2). Крючков, 60 (0:3).

Удаление: Пономарев (Лада-Тольятти), 76.

4 июня. Тольятти. Стадион "Торпедо".

"Уфа-2" (Уфа) - "Урал-2" (Екатеринбург) - 3:2 (0:1)

Голы: Магомадов, 20 - с пенальти (0:1). Мухаметшин, 54 (1:1). Емельянов, 67 (2:1). Голубцов, 75 (2:2). Емельянов, 82 (3:2).

4 июня. Уфа. Стадион "Нефтяник".

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