На «Анжи Арене» опечатан офис, но угрозы снятия команды нет

«Анжи», скорее всего, покинет стадион «Анжи Арена», где проводит домашние матчи, но угрозы для снятия команды с первенства ПФЛ нет. Об этом сообщил глава пресс-службы клуба из Дагестана Сергей Расулов.

«Анжи» испытывал серьезные финансовые трудности на протяжении всего прошлого сезона, который команда завершила на 15-м месте в таблице РПЛ. Летом махачкалинский клуб не смог пройти лицензирование для участия в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и был под угрозой ликвидации, но в последний момент смог заявиться в первенство зоны «Юг» ПФЛ.

— Сегодня, скорее всего, мы играем последний матч на «Анжи Арене», — цитирует «РИА Новости» Расулова. — Далее ясности нет, нужно искать стадион, поля для тренировок, офис, где клуб будет функционировать. На сегодняшний день не можем оставаться на стадионе: офис опечатан, поля для тренировок не дают. Сейчас угрозы для снятия клуба с первенства ПФЛ нет.

?Руководство клуба будет искать, где команда будет играть домашние матчи. В Дагестане есть стадион «Динамо», который подходит по требованиям, но там играет «Легион». Если нам откажут, то ближайшая арена в Грозном. У нас еще есть время, чтобы решить вопрос.