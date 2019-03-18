"Мы же банда!" Игрок "Торпедо" - о драке в матче на сборе

Полузащитник "Торпедо" Андрей Лях прокомментировал потасовку, которой завершилась контрольная встреча с киргизским клубом "Алай" (2:2).

- 20-й номер оппонентов систематически бил по ногам наших игроков, причем делал это исподтишка. Я подошел к судье, попытался на английском у него уточнить: "Какое это уже по счету нарушение?", но, видимо, арбитр меня не понял. В следующем эпизоде этот же футболист "засадил" Кертанову, а Костю трогать нельзя, он после травмы, - цитирует футболиста группа "Торпедо" Вконтакте. - Увидев это, я подлетел к этому игроку, и началась потасовка. Потом на меня набросились вратарь и капитан, я не успел их поймать (смеется). Все наши ребята живы – здоровы, уже сели в автобус и поехали в гостиницу. В раздевалке я извинился перед ними за то, что мы не доиграли две минуты. Они, в свою очередь, похвалили меня, что вступился за Костю. А как иначе? Мы же банда!