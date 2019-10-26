Экс-главный тренер «Анжи» Магомед Адиев в интервью «СЭ» выразил уверенность, что президент махачкалинского клуба Осман Кадиев закроет все долги, как только финансовая ситуация изменится.

— В «Анжи» вам должны зарплату за семь месяцев и премиальные за весь сезон. Рассчитались?

— Нет. Я вижу, в каком положении «Анжи», и не питаю иллюзий. Если расплатятся — буду приятно удивлен. Нет — ну что ж...

— С Османом Кадиевым, президентом клуба, за последние месяцы общались?

— Нет. Я его не дергаю. Знаю — он человек слова. Как только финансовая ситуация изменится, сразу закроет все долги. Сейчас-то футболистам «Анжи» и персоналу деньги платят, но вы же понимаете, какие в ПФЛ оклады...

— Со стороны кажется, что «Анжи» медленно умирает.

— Ситуация действительно тяжелая. РФС пошел на уступки, позволил «Анжи» пройти лицензирование и заявиться во второй дивизион. Иначе клуб мог вообще развалиться. Президент пытается вырулить, ищет спонсоров, но пока никаких подвижек. А команда на 14-м месте в зоне «Юг». Грустно. (Александр Кружков)