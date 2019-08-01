"Локомотив-Казанка" сыграл вничью с "Олимпом"

Состоялись матчи 3-го тура первенства России Олимп - ПФЛ в зоне "Запад".
Первенство России
Олимп - ПФЛ
Группа "Запад"
3-й тур
"Велес" (Москва) - "Звезда" (Санкт-Петербург) - 3:0 (1:0)
Голы: Дубчак, 14 (1:0). Баев, 70 (2:0). Баев, 75 (3:0).
"Торпедо" (Владимир) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 2:1 (2:1)
Голы: Шамкин, 23 (0:1). Андреев, 45 (1:1). Чернухин, 45 (2:1).
Удаление: Андреев (Торпедо Вл), 72.
"Долгопрудный" - "Луки-Энергия" (Великие Луки) - 3:1 (1:1)
Голы: Рогов, 19 (1:0). Алексеев, 45+1 (1:1). Горбанец, 60 (2:1). Черткоев, 89 (3:1).
"Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - "Родина" (Москва) - 2:1 (1:0)
Голы: Калабухов, 16 (1:0). Джамилов, 57 (1:1). Магомедалиев, 73 (2:1).
"Локомотив-Казанка" (Москва) - "Олимп" (Химки) - 0:0
"Муром" - "Коломна" - 1:0 (0:0)
Гол: Косарев, 63.
Предупреждение: Новак, 68.
Удаление: Новак (Коломна), 89.
"Ленинградец" (Санкт-Петербург) - "Псков-747" (Псков) - 3:0 (1:0)
Голы: Шиков, 9 (1:0). Астафьев, 49 (2:0). Баширов, 59 (3:0).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/west/