Лидер «Урала-Приволжье» «КАМАЗ» проиграл второй матч в сезоне
30 сентября 2019, 21:58
«КАМАЗ» уступил «Носте» в матче 12-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Урал-Приволжье» — 0:1. Для челнинцев это второе поражение в сезоне. Они занимают первое место в таблице, на 5 очков опережая «Челябинск». Уральцы сегодня также уступили — 0:1 с «Уфой-2».
Первенство России
Олимп — ПФЛ
Группа «Урал-Приволжье»
12-й тур
«Уфа-2» (Уфа) — «Челябинск» — 1:0 (0:0)
Гол: Ковальчук, 55.
КАМАЗ (Набережные Челны) — «Носта» (Новотроицк) — 0:1 (0:1)
Гол: Игнатенко, 11.
Удаление: Аюкин (К), 36.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/uralpovolg/
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...