20:36 1 августа | Футбол — Олимп - ПФЛ

"Краснодар-3" разгромил "Легион Динамо"

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Состоялись матчи первенства России Олимп-ПФЛ в зоне "Юг".

Первенство России

Олимп - ПФЛ

Группа "Юг" 

3-й тур 

"Алания" (Владикавказ) - "Анжи" (Махачкала) - 2:1 (0:1)

Голы: Агаларов, 21 (0:1). Машуков, 65 (1:1). Хадарцев, 90+3 (2:1). 

Удаление: Бутаев (Алания), 19.

"Черноморец" (Новороссийск) - "Спартак" (Нальчик) - 1:1 (1:0)

Голы: Дибиргаджиев, 10 - с пенальти (1:0). Хачиров, 62 (1:1). 

Предупреждения: Джамалутдинов, 46. Джамалутдинов, 90+6. 

"Махачкала" - "Урожай" (Краснодар) - 2:0 (2:0)

Голы: Гитинов, 34 (1:0). Исаев, 36 (2:0).

"Волгарь" (Астрахань) - "СКА" (Ростов-на-Дону) - 1:0 (0:0)

Гол: Журавлев, 84.

"Краснодар-3" (Краснодар) - "Легион Динамо" (Махачкала) - 4:1 (3:0)

Голы: Апеков, 2 - с пенальти (1:0). Апеков, 10 (2:0). Петерсон, 36 (3:0). Корнюшин, 72 (4:0). Шихбабаев, 81 (4:1).

"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - 0:0

"Динамо" (Ставрополь) - "Дружба" (Майкоп) - 1:2 (0:0)

Голы: Курачинов, 50 (1:0). Конов, 62 (1:1). Ахмедханов, 74 (1:2).

Нереализованный пенальти: Конов (Дружба), 61 (вратарь)

Предупреждения: Ахмедханов, 64. Ахмедханов, 90+2.

"Интер" (Черкесск) - "Спартак" (Владикавказ) - 1:0 (0:0)

Гол: Далиев, 65. 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/south/

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