Клубы ПФЛ «Долгопрудный» и «Олимп» объединятся

Выступающие в зоне «Запад» первенства Олимп-ПФЛ клубы «Долгопрудный» и «Олимп» (Химки) объединятся, сообщил вице-президент «Долгопрудного» Тарас Воробель.

— «Долгопрудный» и «Олимп» объединятся, главным тренером будет Ринат Билялетдинов, — приводит ТАСС слова Воробеля. — Команда будет выступать, если у нас получится пройти лицензирование, в Футбольной национальной лиге. Если получится, мы готовы играть там.

«Долгопрудный» был основан в 1998 году, команда ни разу не поднималась выше уровня ПФЛ. «Олимп» основали в 2018 году, сезон-2019/20 стал первым для команды на уровне ПФЛ.