Клуб ПФЛ огорчен переносом матча с "Зенитом-2". Они изучали Заболотного

"Велес" в своем официальном Instagram пошутил на тему переноса матча 4-го тура Олимп – ПФЛ группы "Запад" с "Зенитом-2". Москвичи рассказали о том, что анализировали действия нападающего питерцев Антона Заболотного.

Ранее стало известно, что Заболотный тренируется с "Зенитом-2".

"Мы действительно опечалены новостью о переносе матча Первенства против "Зенита-2". Группа наших футболистов сегодня анализировала индивидуальные действия одного из лидеров команды-соперника – Антона Заболотного", – написано в Instagram "Велеса".

Матч "Зенит-2" – "Велес" будет перенесен с 9 августа на более поздний срок.

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