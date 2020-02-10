Касаев тренируется вместе с «Аланией»

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Рубина» Алан Касаев присоединился к «Алании» на сборах в Турции и тренируется с командой, cоответствующее фото появилось в официальной группе клуба Вконтакте.

Владикавказский клуб после 18 туров занимает второе место в зоне «Юг» первенства Олимп-ПФЛ.

Последним клубом Касаева был курский «Авангард», контракт с которым он расторг в январе этого года.