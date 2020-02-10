Касаев тренируется вместе с «Аланией»
10 февраля 2020, 15:45
Бывший полузащитник «Локомотива» и «Рубина» Алан Касаев присоединился к «Алании» на сборах в Турции и тренируется с командой, cоответствующее фото появилось в официальной группе клуба Вконтакте.
Владикавказский клуб после 18 туров занимает второе место в зоне «Юг» первенства Олимп-ПФЛ.
Последним клубом Касаева был курский «Авангард», контракт с которым он расторг в январе этого года.
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