«КАМАЗ» сохранил отрыв в группе «Урал-Приволжье», «Анжи» и СКА сыграли вничью

Состоялись матчи в группе «Урал-Приволжье» Олимп-ПФЛ. Лидер таблицы «КАМАЗ» обыграл ульяновскую «Волгу» (1:0) и сохранил отрыв в 6 очков от «Челябинска».

В группе «Юг» «Анжи» и СКА сыграли вничью — 1:1. На «Востоке» «Иртыш» разгромил барнаульское «Динамо» (3:0) и увеличил отрыв от «Сахалина» до 12 очков.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа «Урал-Приволжье»

13-й тур

«Носта» (Новотроицк) — «Лада» (Димитровград) — 1:0 (1:0)

Гол: Игнатенко, 39.

Удаление: Котов (Н), 69.

«Акрон» (Тольятти) — «Уфа-2» (Уфа) — 3:1 (1:1)

Голы: Ковальчук, 0 (0:1). Иванников, 4 (1:1). Малаховский, 62 (2:1). Соломатин, 78 (3:1).

«Челябинск» — «Лада-Тольятти» (Тольятти) — 3:0 (3:0)

Голы: Печенкин, 15 (1:0). Беляков, 17 (2:0). Печенкин, 40 (3:0).

«Волга» (Ульяновск) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 0:1 (0:1)

Гол: Кириллов, 34.

«Зенит» (Ижевск) — «Тюмень» — 0:1 (0:1)

Гол: Карпов, 34.

Группа «Восток»

14-й тур

«Иртыш» (Омск) — «Динамо» (Барнаул) — 3:0 (1:0)

Голы: Разборов, 43 — с пенальти (1:0). Разборов, 55 (2:0). Берковский, 85 (3:0).

Группа «Юг»

12-й тур

«Анжи» (Махачкала) — СКА (Ростов-на-Дону) — 1:1 (0:0)

Голы: Богатырев, 52 (0:1). Шихбабаев, 56 (1:1).