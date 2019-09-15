КАМАЗ переиграл «Уфу-2» в матче ПФЛ

В матче 10-го тура чемпионата России Олимп-ПФЛ КАМАЗ победил «Уфу-2» со счетом 3:1. Эта победа позволила команде из Набережных Челнов упрочить лидерство в турнирной таблице.

Олимп — ПФЛ. Группа «Урал-Приволжье»

10-й тур

«Лада» (Димитровград) — «Зенит» (Ижевск) — 1:0 (1:0)

Гол: Паскин, 27.

Судья: Генералов (Екатеринбург).

15 сентября. Димитровград. Стадион «Торпедо».

«Звезда» (Пермь) — «Волга» (Ульяновск) — 2:1 (1:1)

Голы: Максименков, 21 (0:1). Лаук, 34 (1:1). Лаук, 56 (2:1).

Судья: Зияков (Набережные Челны).

15 сентября. Пермь. Стадион «Звезда».

«Уфа-2» (Уфа) — КАМАЗ (Набережные Челны) — 1:3 (0:0)

Голы: Воронин, 65 (0:1). Гаглоев, 68 — с пенальти (0:2). Виденеев, 79 (1:2). Караев, 90+3 (1:3).

Судья: Шадыханов (Москва).

15 сентября. Уфа. Стадион «Нефтяник».

«Носта» (Новотроицк) — «Акрон» (Тольятти) — 0:1 (0:1)

Гол: Вахтеев, 25.

Судья: Матвеев (Троицк).

15 сентября. Новотроицк. Стадион «Металлург».

«Лада-Тольятти» (Тольятти) — «Тюмень» — 1:1 (1:0)

Голы: Сланко, 6 (1:0). Субботин, 51 (1:1).

Судья: Смирнов (Волоколамск).

15 сентября. Тольятти. Стадион «Торпедо».

Олимп — ПФЛ. Группа «Центр»

9-й тур

«Химки-М» (Химки) — «Зоркий» (Красногорск) — 1:5 (1:1)

Голы: Иваньков, 35 (0:1). Каменщиков, 45+2 (1:1). Кашаев, 53 (1:2). Кашаев, 58 (1:3). Георгиевский, 72 (1:4). Самылин, 75 (1:5).

Судья: Чебан (Москва).

15 сентября. Химки. Стадион «Новые Химки».