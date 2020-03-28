Иркутский «Зенит» погасил задолженность перед игроками за 2019 и 2020 годы

Иркутский «Зенит» погасил долги перед игроками за 2019 год и начало 2020-го, сообщает ТАСС.

Сумму задолженности в клубе не уточнили. В январе 2020 года в пресс-службе Минспорта Иркутской области со ссылкой на клуб сообщали о долге по зарплате в 16 миллионов рублей.

Прокуратура по факту невыплаты зарплаты футболистам проводит проверку, выясняет причины образования долга. Министерство спорта Иркутской области решило с 2020 года взять «Зенит», играющий в чемпионате Олимп — ПФЛ, на частичное бюджетное финансирование. 50 процентов расходов клуба будут покрывать за счет областного бюджета.