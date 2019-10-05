Дубли «Локомотива» и «Зенита» сыграли вничью на «Западе»

«Долгопрудный» сыграл вничью с «Торпедо» из Владимира в 12-м туре группы «Запад» Олимп-ПФЛ — 1:1. Подмосковный клуб сохранил лидерство в таблице, поскольку «Зенит-2» также потерял очки в игре с «Локомотивом-Казанкой». На счету «Долгопрудного» и «Зенита-2» по 25 очков.

Московский «Велес» победил «Муром» и сократил отставание от лидеров до 1 очка.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа «Запад»

12-й тур

«Псков-747» (Псков) — «Родина» (Москва) — 1:2 (1:0)

Голы: Ягодкин, 23 (1:0). Алисеевич, 60 (1:1). Лопатин, 90+11 (1:2).

«Долгопрудный» — «Торпедо» (Владимир) — 1:1 (1:0)

Голы: Меркотан, 44 (1:0). Чернухин, 64 — с пенальти (1:1).

«Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Звезда» (Санкт-Петербург) — 0:1 (0:0)

Гол: Хвойницкий, 67.

«Ленинградец» (Санкт-Петербург) — «Луки-Энергия» (Великие Луки) — 3:1 (1:0)

Голы: Петров, 26 (1:0). Хлусов, 68 — с пенальти (2:0). Поляков, 71 (3:0). Круподер, 75 (3:1).

«Локомотив-Казанка» (Москва) — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 1:1 (1:0)

Голы: Панин, 37 (1:0). Гасилин, 59 (1:1).

«Муром» — «Велес» (Москва) — 1:2 (0:2)

Голы: Родионов, 16 (0:1). Гаракоев, 20 (0:2). Зимарев, 67 (1:2).

«Олимп» (Химки) — «Коломна» — 2:0 (0:0)

Голы: Горшков, 51 (1:0). Куфтин, 88 (2:0).