«Динамо» не смогло обыграть «Иртыш» в чемпионате ПФЛ
28 сентября 2019, 15:06
Барнаульское «Динамо» в матче 12-го тура Олимп-ПФЛ зоны «Восток» сыграло вничью с «Иртышом» (1:1). В составе хозяев отличился нападающий Владимир Завьялов, у омичей же свой гол забил Руслан Пуков.
Олимп — ПФЛ. Группа «Восток»
12-й тур
«Динамо» (Барнаул) — «Иртыш» (Омск) — 1:1 (1:0)
Голы: Завьялов, 4 (1:0). Пуков, 58 (1:1).
Судья: Синяков (Новосибирск).
28 сентября. Барнаул. Стадион «Динамо»
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