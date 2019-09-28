«Динамо» не смогло обыграть «Иртыш» в чемпионате ПФЛ

Барнаульское «Динамо» в матче 12-го тура Олимп-ПФЛ зоны «Восток» сыграло вничью с «Иртышом» (1:1). В составе хозяев отличился нападающий Владимир Завьялов, у омичей же свой гол забил Руслан Пуков.

Олимп — ПФЛ. Группа «Восток»

12-й тур

«Динамо» (Барнаул) — «Иртыш» (Омск) — 1:1 (1:0)

Голы: Завьялов, 4 (1:0). Пуков, 58 (1:1).

Судья: Синяков (Новосибирск).

28 сентября. Барнаул. Стадион «Динамо»