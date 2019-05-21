Десять клубов второго дивизиона не прошли лицензирование на следующий сезон

Заместитель начальника отдела по безопасности и работе с болельщиками Александр Сафонов рассказал о том, сколько клубов не прошли лицензирование на новый сезон.

– Лицензирование клубов? Было подано 44 заявки. Не прошли лицензирование 10 клубов, – сказал Сафонов. – Это представители Олимп-ПФЛ, которые планировали выйти в ФНЛ. У них еще есть возможность получить лицензию через апелляцию.

– В чем проблема у этих клубов, не прошедших лицензирование?

– Не был подтвержден бюджет на следующий сезон. Он определится в зависимости от того, какое итоговое место займет команда. (Юлия Яковлева)