«Новосибирск» в меньшинстве обыграл «Читу»
10 октября 2019, 12:59
«Чита» дома проиграла «Новосибирску» (0:1) в матче 13-го тура Олимп-ПФЛ группы «Восток». Единственный гол на 77-й минуте встречи забил полузащитник Илья Сафронов.
На 90-й минуте матча был удален нападающий гостей Роман Беляев.
Олимп — ПФЛ. Группа «Восток»
13-й тур
«Чита» — «Новосибирск» — 0:1 (0:0)
Гол: Сафронов, 77.
Удаление: Беляев («Новосибирск»), 90.
Судья: Перезва (Раменское).
10 октября. Чита. Стадион «Юность».
«Зенит» из Иркутска одержал победу над «Сахалином» (1:0).
«Зенит» (Иркутск) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 1:0 (1:0)
Гол: Алахвердов, 21 — в свои ворота.
Удаление: Алексеев (Зенит Ир), 37.
Судья: Жариков (Хабаровск).
10 октября. Иркутск. Стадион «Зенит».