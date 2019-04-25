"Чита" и "Сахалин" сыграли вничью в матче 17-го тура Олимп-ПФЛ (1:1). Хозяева набрали 10 очков и остались на последнем месте в турнирной таблице, гости с 33 баллами располагаются на 1-й строчке.

В другом матче иркутский "Зенит" с минимальным счетом победил "Сибирь-2" (1:0) Клуб из Иркутска набрал 20 очков и остался на 3-м месте. "Сибирь-2" с 11 баллами располагается на 5-й строчке.

Олимп - ПФЛ

Группа "Восток"

17-й тур

"Чита" - "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - 1:1 (0:0)

Голы: Новицкий, 47 (1:0). Аксютенко, 90+1 (1:1).

Удаление: Матрахов (Сахалин Ю-С), 72.

Судья: Юданов (Москва).

25 апреля. Чита. Стадион "Локомотив".

"Зенит" (Иркутск) - "Сибирь-2" (Новосибирск) - 1:0 (1:0)

Гол: Чернышев, 13.

Судья: Цыганок (Владивосток).

25 апреля. Иркутск. Стадион "Зенит".

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