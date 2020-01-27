Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

Бояринцев стал старшим тренером «КАМАЗа»

15:55
Теги:

Российский специалист Денис Бояринцев вошел в тренерский штаб «КАМАЗа», сообщается на официальном сайте клуба.

41-летний Бояринцев стал старшим тренером клуба из Набережных Челнов. Главным тренером команды является Михаил Белов.

Последним местом работы Бояринцева был ивановский «Текстильщик», который он покинул в декабре 2019 года.

«КАМАЗ» занимает четвертое место в ПФЛ зоны «Урал-Поволжье».

Дополнительная информация

http://www.fckamaz.ru/news/club/denis-boyarintsev-starshiy-trener-fk-kamaz/

Олимп - ПФЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир