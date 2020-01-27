Бояринцев стал старшим тренером «КАМАЗа»
15:55
Российский специалист Денис Бояринцев вошел в тренерский штаб «КАМАЗа», сообщается на официальном сайте клуба.
41-летний Бояринцев стал старшим тренером клуба из Набережных Челнов. Главным тренером команды является Михаил Белов.
Последним местом работы Бояринцева был ивановский «Текстильщик», который он покинул в декабре 2019 года.
«КАМАЗ» занимает четвертое место в ПФЛ зоны «Урал-Поволжье».
Дополнительная информация
http://www.fckamaz.ru/news/club/denis-boyarintsev-starshiy-trener-fk-kamaz/
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