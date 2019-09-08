«Анжи» забил 6 мячей в ворота «Урожая» в матче Олимп-ПФЛ
В матче 8-го тура чемпионата России Олимп-ПФЛ «Анжи» принимал «Урожай». Хозяева одержали крупную победу со счетом 6:1.
Олимп — ПФЛ. Группа «Юг»
8-й тур
«Спартак» (Нальчик) — «Динамо» (Ставрополь) — 1:1 (0:0)
Голы: Бацев, 46 (1:0). Яцук, 83 (1:1).
Судья: Зубов (Азов).
8 сентября. Нальчик. Стадион «Спартак».
«Черноморец» (Новороссийск) — «Машук-КМВ» (Пятигорск) — 3:0 (2:0)
Голы: Дибиргаджиев, 18 (1:0). Джамалутдинов, 29 (2:0). Чабанов, 68 (3:0).
Предупреждение: Клочков, 10.
Удаление: Клочков (Черноморец Н), 11.
Судья: Холин (Майкоп).
8 сентября. Новороссийск. Стадион «Центральный (Труд)».
«Анжи» (Махачкала) — «Урожай» (Краснодар) — 6:1 (3:0)
Голы: Магомедов, 10 (1:0). Шихбабаев, 42 (2:0). Шихбабаев, 45 (3:0). Магомедов, 64 (4:0). Магомедов, 80 (5:0). Агаларов, 86 (6:0). Мелекесцев, 90+1 (6:1).
Судья: Верулидзе (Владикавказ).
8 сентября. Каспийск. Стадион «Анжи-Арена. 3-е поле».
«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Дружба» (Майкоп) — 1:1 (0:1)
Голы: Конов, 3 (0:1). Малыш, 63 — с пенальти (1:1).
Предупреждение: Ходунов, 68.
Удаления: Кирьян (Дружба М), 68. Ходунов (Биолог-Новокубанск), 71.
Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).
8 сентября. Новокубанск. Стадион «Биолог».
«СКА» (Ростов-на-Дону) — «Спартак» (Владикавказ) — 2:2 (1:0)
Голы: Иванков, 9 (1:0). Дворников, 48 (2:0). Камболов, 73 (2:1). Хугаев, 85 (2:2).
Судья: Кошко (Белореченск).
8 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион «СКА СКВО».
«Краснодар-3» (Краснодар) — «Волгарь» (Астрахань) — 0:2 (0:1)
Голы: Локтионов, 33 — с пенальти (0:1). Мязин, 54 (0:2).
Судья: Шамара (Ростов-на-Дону).
8 сентября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/south/