«Анжи» ушел на карантин из-за коронавируса
«Анжи» в официальном Twitter сообщил, что вся команда уходит на карантин из-за пандемии коронавируса.
Махачкалинцы приостановили работу до 5 апреля. Также «Анжи» призывает болельщиков соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.
Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 525 тысяч человек. Умерших — 23 711, выздоровевших — 123 329. В России на данный момент 840 случаев заражения, три человека умерли.
«Анжи» уходит на карантин ??— ФК «Анжи» (@fc_anji) March 27, 2020
Жёлто-зелёные приостановили работу до 5 апреля.
ФК «Анжи» призывает болельщиков соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Берегите себя и своих близких!#stayhome #staysafe #StayAnzhi #ЛучшеДома #оставайтесьдома #ОставайтесьАнжи pic.twitter.com/3T9hGEyOHI