Андрей Аршавин: «Рад, что пробыл в расположении «Зенита-2» неделю и изнутри увидел работу Радимова»

Тренер «Зенита» U-16 Андрей Аршавин рассказал о посещении тренировки «Зенита-2».

— Сейчас я вовлечен в молодежный футбол и Академию, нужно понимать и знать игроков, — цитирует Аршавина официальный сайт клуба. — Часто спрашивают мнение о ребятах, поэтому я захотел узнать игроков поближе. Предложил Максиму Погорелову отправить меня с «Зенитом-2». И я рад, что пробыл в расположении команды неделю и изнутри увидел работу команды Владислава Радимова.

— Какие впечатления от увиденного?

— Я хочу сказать, что всем молодым игрокам нужно очень много работать. Не хочу выделять кого-то персонально, понятно, что у кого-то перспектив чуть больше, у кого-то чуть меньше. В целом мне нравится, как Влад Радимов работает с командой, мне кажется, он отлично подходит парням этого возраста. Он сам играл на высоком уровне, говорит с ними на одном языке, при этом у него очень интересные и разнообразные тренировки. Я почти год назад тренировался с ним с большим удовольствием, потому что изнутри лучше чувствуешь игроков и легче их оценить.