Алексей Медведев возглавил «Зоркий»

Алексей Медведев стал главным тренером «Зоркого», сообщает клуб на странице во ВКонтакте.

Контракт с 42-летним тренером подписан до конца сезона. Помогать в работе ему будут Денис Лопатин и Андрей Толпекин.

В качестве футболиста Алексей Медведев выступал за «Динамо», «Рубин», «Крылья Советов», «Томь», «Сатурн» и «Сибирь». Он был финалистом Кубка России-2010, бронзовым призером чемпионата России-2010, а также признавался лучшим бомбардиром первого дивизиона (2009).

Тренерскую деятельность Медведев начал в 2016 году в «Арсенале-2».