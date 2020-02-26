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Алексей Медведев возглавил «Зоркий»

11:37
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Алексей Медведев стал главным тренером «Зоркого», сообщает клуб на странице во ВКонтакте.

Контракт с 42-летним тренером подписан до конца сезона. Помогать в работе ему будут Денис Лопатин и Андрей Толпекин.

В качестве футболиста Алексей Медведев выступал за «Динамо», «Рубин», «Крылья Советов», «Томь», «Сатурн» и «Сибирь». Он был финалистом Кубка России-2010, бронзовым призером чемпионата России-2010, а также признавался лучшим бомбардиром первого дивизиона (2009).

Тренерскую деятельность Медведев начал в 2016 году в «Арсенале-2».

Дополнительная информация:

https://vk.com/fczorky

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