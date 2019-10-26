«Акрон» обыграл «КАМАЗ» и вышел в лидеры группы «Урал-Приволжье»

«Акрон» взял верх над «КАМАЗом» в выездном матче первенства Олимп-ПФЛ в группе «Урал-Приволжье». Тольяттинцы по итогам тура вышли в единоличные лидеры таблицы, на вторую строчку поднялся «Челябинск», а челнинская команда опустилась на третью.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа «Урал-Приволжье»

16-й тур

«Тюмень» — «Урал-2» (Екатеринбург) — 1:2 (0:1)

Голы: Юсупов, 23 (0:1). Фомин, 65 (1:1). Герасимов, 69 (1:2).

«Лада-Тольятти» (Тольятти) — «Лада» (Димитровград) — 0:5 (0:2)

Голы: Паскин, 1 (0:1). Прокофьев, 21 (0:2). Карпухин, 74 (0:3). Карпук, 78 (0:4). Шляпкин, 90+3 (0:5).

«Волга» (Ульяновск) — «Челябинск» — 0:1 (0:1)

Гол: Дорохов, 14.

«Уфа-2» (Уфа) — «Звезда» (Пермь) — 1:2 (0:1)

Голы: Парамонов, 30 (0:1). Лаук, 51 — с пенальти (0:2). Андреев, 59 (1:2).

«Зенит» (Ижевск) — «Носта» (Новотроицк) — 3:3 (1:1)

Голы: Донсков, 14 — с пенальти (0:1). Крюков, 30 — с пенальти (1:1). Игнатенко, 48 (1:2). Ферапонтов, 69 (1:3). Крюков, 77 (2:3). Михайлов, 90+3 (3:3).

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Акрон» (Тольятти) — 1:2 (1:1)

Голы: Захаров, 23 (0:1). Чушъялов, 32 (1:1). Вахтеев, 49 (1:2).

Удаление: Караев (К), 90+5.