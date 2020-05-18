16:1 и 10 голов одного игрока. Самый крупный разгром в российском футболе

19 лет назад состоялся самый крупный разгром в истории российского профессионального футбола. В матче 2-го дивизиона «Краснодар-2000» победил «Локомотив-Тайм» из Минеральных Вод со счетом 16:1.

Примечательно, что 10 мячей в составе кубанцев провел 21-летний нападающий Игорь Киселев. Всего в том сезоне на его счету было 47 голов. Оба результата также стали рекордными для профессионального футбола в России.

30 декабря 2014 года Киселев скончался в возрасте 35 лет от острой сердечной недостаточности.