16:1 и 10 голов одного игрока. Самый крупный разгром в российском футболе
18 мая 2020, 19:10
19 лет назад состоялся самый крупный разгром в истории российского профессионального футбола. В матче 2-го дивизиона «Краснодар-2000» победил «Локомотив-Тайм» из Минеральных Вод со счетом 16:1.
Примечательно, что 10 мячей в составе кубанцев провел 21-летний нападающий Игорь Киселев. Всего в том сезоне на его счету было 47 голов. Оба результата также стали рекордными для профессионального футбола в России.
30 декабря 2014 года Киселев скончался в возрасте 35 лет от острой сердечной недостаточности.
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