Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

16:1 и 10 голов одного игрока. Самый крупный разгром в российском футболе

18 мая 2020, 19:10
Игорь Киселев в составе «Краснодара-2000». Фото сайт ФК «Краснодар-2000»
Игорь Киселев в составе «Краснодара-2000». Фото сайт ФК «Краснодар-2000»

19 лет назад состоялся самый крупный разгром в истории российского профессионального футбола. В матче 2-го дивизиона «Краснодар-2000» победил «Локомотив-Тайм» из Минеральных Вод со счетом 16:1.

Примечательно, что 10 мячей в составе кубанцев провел 21-летний нападающий Игорь Киселев. Всего в том сезоне на его счету было 47 голов. Оба результата также стали рекордными для профессионального футбола в России.

30 декабря 2014 года Киселев скончался в возрасте 35 лет от острой сердечной недостаточности.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
30
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир