Зелимхана Бакаева включили в сборную тура ФНЛ. Затем ошибку исправили

?В символическую сборную 1?9?-го тура Олимп-ФНЛ вошли по два футболиста @fcarmavir, @fcbaltika и @fcsm_youth. Всего в списке лучших по итогам экваторного тура представители восьми команд лиги. pic.twitter.com/Hx0tNQtDE1