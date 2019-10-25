Зелимхана Бакаева включили в сборную тура ФНЛ. Затем ошибку исправили
25 октября 2019, 15:06
Официальный Twitter Олимп-ФНЛ опубликовал список 11 лучших игроков прошедшего 18-го тура. В сборную вошли два игрока «Спартака-2» форвард Сильванус Нимели и полузащитник Солтмурад Бакаев, фотографию которого перепутали и поместили снимок его брата Зелимхана.
Спустя пару минут пресс-служба ФНЛ исправила ошибку и опубликовала сборную 18-го тура с правильной фотографией Солтмурада.
?В символическую сборную 1?9?-го тура Олимп-ФНЛ вошли по два футболиста @fcarmavir, @fcbaltika и @fcsm_youth. Всего в списке лучших по итогам экваторного тура представители восьми команд лиги. pic.twitter.com/Hx0tNQtDE1— ФНЛ (@FNLeague) October 25, 2019
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