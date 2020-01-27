Юрий Газзаев подал в отставку с поста главного тренера «Енисея»

Главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев покидает пост. Об этом стало известно после совместной пресс-конференции наставника команды и директора клуба Алексея Ивахова, информирует Sibnovosti.ru.

Газзаев принял команду в августе 2018 года. На днях он вернулся с первого сбора «Енисея», который прошел в турецком Сиде.

Сейчас красноярцы после 25 туров находятся на 17-м месте. Первенство Олимп — ФНЛ возобновится в марте.

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