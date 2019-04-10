"Я отстранен от судейства? Мне об этом никто не говорил". "Необъективный" арбитр дал комментарий

Судья, которого обвинили в "необъективности и предвзятости", ответил на вопросы корреспондента "СЭ".

По информации "СЭ", костромской судья Максим Чембулатов, обслуживавший матчи в первом дивизионе, отстранен до конца сезона. Это произошло после матча 30-го тура "Сочи" – "Тюмень" (1:1), на котором он работал.

Кроме того, до завершения разбирательств отстранен другой рефери – Иван Сиденков из Санкт-Петербурга. Предположительно, руководство ДСИ недовольно его работой на матче 29-го тура "Мордовия" – "Сочи" (0:2), который состоялся 30 марта.

Сегодня глава департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) Александр Егоров обратился к арбитрам первой лиги, сообщив им об учащении случаев "необъективности и предвзятости", а также рекомендовал не ввязываться ни в какие сомнительные ситуации и всегда руководствоваться правилами игры.

Мы позвонили обоим арбитрам.

– Я такой информацией не владею, – сказал Чембулатов.

– Кто-то с вами связывался?

– Со мной никто об этом не говорил и не связывался. Вы меня первым этой новостью удивляете.

– Вас на следующий матч ФНЛ назначили?

– У нас назначение выходят за неделю или за 3-4 дня. Нам присылают на почту. Пока ничего не было.

– С вами Егоров разговаривал?

– Да, после игры. Ничего об этом мне не говорил. Не знаю, откуда эта информация идет. Я сейчас сам звонить буду (смеется).

– Он предъявлял какие-то претензии?

– Был рабочий разговор.

– Из команд к вам обращались?

– Все нормально. Пожара не было.

– Вы сами как оцените свое судейство? Есть к себе претензии?

– Думаю, мне стоит воздержаться от комментариев вашему изданию. Поступает какая-то информация, надо мне ее перепроверить, спросить у руководства, нужно ли что-то говорить.

А Сиденков отказался давать интервью:

– Думаю, что подобного рода информацию можете уточнить в РФС либо у наших руководителей. Я не комментирую. (Арман Мкртчян)​